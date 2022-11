Wenn wir etwas essen, was verdorben oder giftig ist, dann reagiert unser Körper mit einem Brech-Reiz. Der Körper will das Gift loswerden und wir müssen uns übergeben.

Unklar ist allerdings, wie genau der Körper so schnell merkt, dass das Essen verdorben ist. Unser Magen-Darm-Trakt muss irgendwie ein Signal an unser Gehirn geben, dass etwas nicht stimmt. Forschende aus China haben das genauer untersucht - mit Versuchen an Mäusen. Die können eigentlich nicht erbrechen, aber sie können Übelkeit spüren und würgen.

Signal kommt aus dem Darm

Die Mäuse-Versuche zeigten, dass im Darm bestimmte Zellen an der Darm-Innenwand registrieren, wenn Essen giftig ist. Daraufhin wird ein Prozess in Gang gesetzt, der zu Nervenzellen im Gehirn führt.

Die Forschenden hoffen, dass ihre Erkenntnisse zum Beispiel Menschen helfen könnten, die eine Chemotherapie machen. Nebenwirkung der Medikamente sind Übelkeit und Erbrechen. Wenn man weiß, wie genau der Würgereiz im Körper entsteht, könnte man ihn noch besser und gezielter als bisher aufhalten.