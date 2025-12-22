Dieser Weihnachtsbaum ist im wahrsten Sinne des Wortes cool und nadelt definitiv nicht.

Ein Physikteam der Uni Amsterdam hat einen Mini-Weihnachtsbaum aus Wasser 3D-Eis-gedruckt, ohne weiteres Trägermaterial. Dabei nutzten die Physiker das Prinzip der Verdunstungskühlung in einer Vakuumkammer.

Wenn man unter niedrigem Luftdruck einen Mini-Wasserstrahl aktiviert, verdunstet die Feuchtigkeit daraus schnell. Physikalisch kostet das Energie, weswegen das Wasser abkühlt und beim Aufsprühen fast sofort gefriert. So konnten die Forschenden dann ganz akkurat eine kleine Weihnachtsbaum-Eisskulptur in 3D drucken und auch weitere Eisornamente.