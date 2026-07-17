Methanol ist ein Alkohol, der manchmal in illegal hergestellten Schnäpsen landet. Und das ist gefährlich, denn schon kleine Mengen können blind machen oder sogar tödlich wirken.

Ein Team der australischen Uni Adelaide entwickelt deshalb seit einiger Zeit Geräte, die Methanol entdecken können. Letztes Jahr haben die Forschenden schon ein kleines Gerät gebaut, das auch sehr kleine Mengen von Methanol in der Luft messen kann. Und jetzt sind sie zusammen mit Forschenden aus Schottland noch einen Schritt weitergegangen: Jetzt muss man die Flasche noch nicht mal öffnen. Es reicht, einen bestimmten Laserstrahl auf die Flasche zu richten. Der ändert bei der Messung leicht seine Wellenlänge. Die Forschenden sagen, dass damit sozusagen der chemische Fingerabdruck einer Flüssigkeit ausgelesen werden kann. Das funktioniert auch durch grüne oder braune Flaschen hindurch.

Das Forschungs-Team sieht großes Potential in seiner Technik. Sie könnte vielleicht auch gepanschten Wein erkennen, oder Pestizide in Oliven-Öl - ganz ohne Öffnen.