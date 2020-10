Blinzeln ist wie ein Katzen-Lächeln

Auch Katzen lächeln. Das sieht bei ihnen aber eher aus wie ein langsames Blinzeln.

Ein britisches Forschungsteam hat jetzt herausgefunden: Wir Menschen können dieses Katzenlächeln nachahmen und so eine positive Beziehung zu den Haustieren aufbauen. In einem Experiment mit 21 Katzen stellte sich heraus, dass die Tiere ihre Besitzer eher anblinzelten, wenn diese zuvor die Katzen auf Katzenart angelächelt hatten – also die Augen leicht zusammenkniffen und dann kurz die Augen schlossen. In einem zweiten Experiment mit 24 Katzen schnupperten angelächelte Tiere häufiger an der ausgestreckten Hand von Testpersonen, als wenn sich die Menschen neutral verhielten.

Die Forschenden haben verschiedene Erklärungsansätze, warum die Katzen das Lächeln überhaupt entwickelt haben: Es könnte sein, dass sie gemerkt haben, dass Menschen positiv auf diese Mimik reagieren und das Verhalten belohnen. Oder die Katzen unterbrechen mit dem Blinzeln ein Starren – das im Tierreich als Bedrohung wahrgenommen wird.