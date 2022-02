Stellt euch vor, ihr lauft eine Straße runter, und plötzlich riecht es wahnsinnig lecker nach frischem Brot.

Wenn ihr hungrig seid, dann werdet ihr jetzt wahrscheinlich anfangen, euch nach einer Bäckerei umzusehen. Genauso gehen Mücken vor, wenn sie auf der Suche nach einer Blutmahlzeit sind. Das haben Forschende herausgefunden. Dass die Insekten das CO2 aus der Atemluft von Menschen und Tieren riechen können, ist schon länger bekannt. Die Forschenden konnten jetzt in Experimenten zeigen, dass bei den Mücken durch den CO2-Geruch die Sehzellen angeregt werden - sie suchen nach jemandem, den sie stechen können - und orientieren sich dabei an Farben. In den Versuchen flogen die Mücken am häufigsten rote oder orange Flecken an, grün und blau ignorierten sie. Das könnte laut den Forschenden erklären, wie die Insekten uns finden. Denn die menschliche Haut reflektiert Licht immer in einem roten Wellenbereich - egal welchen Hautton wir mit unseren Augen sehen.

Die Erkenntnis könnte laut den Forschenden vielleicht auch helfen, besseren Mückenschutz zu entwickeln.