Pferde habe ein ziemliches Pokerface - und auch sonst lassen sich die Tiere Stress kaum anmerken.

Forschende beschreiben im Fachmagazin PLOS One, wie sie 18 Pferden Videos vorgespielt haben: von harmlosen Wombats und von Wölfen. Die Wolfs-Videos erhöhten den Puls der Pferde deutlich, äußerlich merkte man ihnen das aber nicht an.

Bei männlichen Pferden beschleunigte sich der Herzschlag stärker als bei weiblichen, und je höher der Rang in der Herde, desto deutlicher fiel die Stressreaktion bei den Wolfs-Videos aus. Das könnte den Forschenden zufolge daran liegen, dass die Leit-Tiere entscheiden, wann eine Situation so gefährlich ist, dass die Herde fliehen muss.

Auch für Pferde-Halter könnten die Erkenntnisse hilfreich sein: Denn die Tiere könnten gestresst sein, auch wenn man es ihnen nicht ansieht.