Schimpansen unterhalten sich: mit Lauten, aber auch mit Gesten.

Forschende konnten jetzt zeigen, dass es dabei auch Dialekte gibt. Die Erkenntnisse stammen von Beobachtungen wild lebender Schimpansen in Uganda. Wenn deren Mitglieder zum Beispiel mit anderen in Kontakt kommen wollen, reißen sie schon mal Blätter in kleine Stücke - sie tun das aber in einer bestimmten Art und Weise, die nur für diese Schimpansen-Gruppe typisch ist. Das werten die Forschenden als einen Gesten-Dialekt. Schimpansen einer anderen Gruppe reißen die Blätter etwas anders klein, um zu kommunizieren

Die Unterschiede der Gesten können nicht erklärt werden durch Unterschiede der jeweiligen Lebensräume oder Gene. Die Forschenden beobachteten auch, dass etwa Weibchen, die von einer in eine andere Schimpansen-Gruppe kamen, die Dialekte der neuen Gruppe richtig deuten konnten. Das ist nach Ansicht der Fachleute ein Beispiel für die Lernfähigkeit der Tiere auch im Erwachsenenalter.