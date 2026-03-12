Was das Essen angeht, sind Ameisen in Großstädten weniger anspruchsvoll als Ameisen auf dem Land.

Im Fachmagazin Urban Ecosystems schreiben unter anderem Forschende der Freien Uni Berlin, dass die Stadtexemplare der Schwarzen Wegameise im Vergleich eher zuckerarme Nahrung akzeptieren. Die Forschenden haben Tieren auf Baumstämmen eine Zuckerlösung angeboten. Die Landameisen lehnten die meist ab und suchten lieber weiter nach Honigtau auf Baumblättern. Die Stadtameisen nahmen häufig an.

Das könnte darauf hindeuten, dass die Ökosysteme in der Stadt unter Druck stehen und Stadtameisen Nahrung von geringerer Qualität gewöhnt sind. Denn in Städten ist es wärmer, trockener und schmutziger. Bäume bekommen dann weniger Nährstoffe, so dass der Honigtau darauf eine geringere Qualität haben könnte.

Laut den Forschenden ist ihr Ameisen-Experiment so einfach, dass Schulklassen es leicht nachmachen können, um ihre Umwelt besser zu verstehen.