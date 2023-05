Möwen schnappen sich gerne Essen von uns Menschen.

Aber offenbar geht ihr Verhalten noch etwas darüber hinaus: Ein Forschungsteam der britischen Uni Sussex hat festgestellt, dass Möwen uns Menschen offenbar genau beobachten und dadurch überhaupt erst darauf gebracht werden, bestimmtes Essen zu probieren. Das zeigen Videoauswertungen der Forschenden von Silbermöwen an einem leeren Strandabschnitt von Brighton. Dort hatten die Forschenden blaue und grüne Chipstüten mit Klebestreifen an Fliesen geklebt. Sie setzten sich in fünf Metern Entfernung hin und warteten. Dabei saßen sie in manchen Fällen einfach still und in andere Fällen aßen die Forschenden aus einer Chipstüte. Die war entweder grün oder blau.

Ergebnis: Wenn die Forschenden nur stillsaßen, näherte sich nicht so viele Möwen den Chipstüten. Aber wenn die Forschenden selbst Chips aßen, hüpfte rund die Hälfte der Möwen zu den Chipstüten und viele pickten auch danach. Von denen pickten jeweils 95 Prozent immer nach einer Chipstüte mit der gleichen Farbe wie die, aus der die Forschenden gegessen hatten.