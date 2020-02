Zwei Forscherinnen aus Kanada haben so eine Phase jetzt auch bei Milchkühen beobachtet. Auch Holstein-Kühe sind demzufolge eine Zeit lang emotional verwirrt, wenn sie vom Kalb zur Kuh heranwachsen.

Das Coming-of-Age der Kühe haben die Forscherinnen in einer Art Testparcours für die Tiere begleitet. Kälber im Alter von einigen Monaten und einigen Jahren wurden verglichen, wie sie sich in der Nähe von unbekannten Gegenständen oder Fremden verhielten. Einige waren weniger daran interessiert, nach neuen Menschen oder Gegenständen zu schnüffeln; andere hatten mehr Interesse an Neuem. Laut Forscherinnen wurden einige Tiere in der Pubertät schüchterner, andere wurden mutiger.

Die Persönlichkeitsforschung hat weniger mit Lebenshilfe für die Tiere als mit der Landwirtschaft zu tun. Es geht darum, die Haltung zu verbessern. Denn Kühe unter Stress geben oft unter anderem weniger Milch.