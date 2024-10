Menschenbabys tun es und Hundewelpen auch: Wenn sie Hilfe brauchen, nehmen sie Augenkontakt zu vertrauten Personen auf.

Drei Forscherinnen aus Österreich und der Schweiz konnten jetzt zeigen, dass manche Welpen das schon können, wenn sie erst sechs Wochen alt sind - in einem noch früheren Entwicklungsstadium als bei Menschen. Die Wissenschaftlerinnen haben Experimente mit mehr als 80 Hundebabys gemacht, die von Klein-Züchtern zu Hause aufgezogen wurden.

Bei dem Versuch wurden die Hunde mit Herrchen oder Frauchen in einen unbekannten Raum gebracht. In dem Zimmer gab es auch raschelndes Spielzeug, vor dem die Welpen Angst hatten. Fast 70 Prozent der kleinen Hunde schauten innerhalb von Sekunden immer abwechselnd von dem Spielzeug zu ihrer Betreuungsperson. Die Forscherinnen sagen, dass schon Hundebabys durch den Blickkontakt mit Menschen kommunzieren, scheint am Aufwachsen in einem Haushalt und positiven Erfahrungen mit Menschen zu liegen. Hunde aus großen Zuchtbetrieben zeigten dieses Verhalten erst als junge Erwachsene. Ob die Welpen gezielt um Hilfe bitten, oder zum Beispiel nur schauen, ob der Mensch das Spielzeug für sicher hält, ist allerdings noch unklar.