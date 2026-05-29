Hunde wissen offenbar nicht nur, was sie selbst tun dürfen, sondern auch, was sich für Menschen gehört und was nicht.

Eine Studie der Veterinärmedizinischen Universität Wien hat untersucht, ob und wie Hunde darauf reagieren, wenn Menschen soziale Regeln brechen. Die Antwort ist: Sie machen das gleiche, wie manche Menschen auch, und zwar: große Augen.

Für die Studie wurden 39 Haushunden Videoclips mit zwei Schauspielerinnen vorgeführt. Mal forderte die eine die andere deutlich auf, zu ihr zu kommen, mal schickte sie sie mit einer klaren Geste weg. Die zweite Schauspielerin folgte den Aufforderungen aber nicht immer. In diesen Fällen weiteten sich die Pupillen der Hunde stärker als bei der passenden Reaktion.

Die Studienleiterin sieht darin ein Zeichen von Überraschung und erhöhter Aufmerksamkeit. Sie sagt, dass Hunde gelernt haben, welche Reaktionen bei Menschen auf bestimmte Gesten üblich sind.