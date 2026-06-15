400-Meter-Läufer im Stadion rennen gegen den Uhrzeigersinn und auch die meisten Supermärkte sind so aufgebaut, dass wir gegen den Uhrzeigersinn laufen.

Das ist wohl kein Zufall, sondern entspricht offenbar einem weltweit gültigen Verhaltensmuster: Menschen haben nämlich einen Linksdrall. Forschende haben das jetzt in mehreren Experimenten in Spanien und Japan bestätigt. Unter anderem haben sie Menschengruppen in einer runden Testarena gefilmt. Dabei zeigte sich eine messbare Tendenz der Menschen, sich eher gegen den Uhrzeigersinn zu bewegen - und zwar egal ob sie Rechts- oder Linkshänder waren, welches Geschlecht sie hatten, wie groß die Gruppe war oder woher die Leute stammten.

Videoaufnahmen von Schulhöfen zeigen, dass das Phänomen bei Kindern noch ausgeprägter ist als bei Erwachsenen. Unklar ist allerdings, woher der Linksdrall kommt. Die Forschenden vermuten, dass er neurologische oder biomechanische Ursachen hat. Das wollen sie noch genauer untersuchen.



