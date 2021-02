Na, mit dem Kollegen ist nicht gut Kirschen essen - das könnten sich Affen denken, wenn sie ein aggressives Gespräch zwischen zwei anderen Affen mitbekommen.

Eine Studie der Uni Zürich zeigt, dass Pinselohräffchen auf Gespräche von Artgenossen reagieren - die Gespräche also offenbar auch verstehen. In der Studie wurde 21 Tieren die in Gefangenschaft leben Aufnahmen vorgespielt, in denen erwachsene Artgenossen mit Jungtieren kommunizieren. Die Jungtiere möchten Futter - die Erwachsenen reagieren entweder freundlich oder aggressiv. Die aggressiven Antworten verschreckten die Zuhörenden offenbar - sie vermieden in die Richtung ihres Geheges zu gehen, aus der die Aufnahme zu hören war.

Vor allem Weibchen reagierten stark emotional auf die Gespräche zwischen ihren Artgenossen. Das konnten die Forschenden daran erkennen, dass die Körpertemperatur der Weibchen stark fiel - egal, ob es sich um freundliche oder aggressive Kommunikation handelte. Männchen reagierten dagegen nur auf die negativen Gespräche, mit einem starken Temperaturanstieg.

Die Forschenden haben die Äffchen die fremden Gespräche lauschen lassen, weil sie wissen wollen, was in den Tieren vor sich geht. Bis jetzt wird oft nur erforscht, was man am Verhalten beobachten kann.