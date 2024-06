Elefanten sind sehr soziale Tiere - und es sieht so aus, als ob sie sich sogar mit persönlichen Namen ansprechen. Zumindest lässt eine Studie im Fachjournal Nature Ecology & Evolution darauf schließen.

Dafür hat das Studienteam in Kenia Rufe von Elefantenkühen aufgenommen, wenn sie andere Herdenmitglieder kontaktierten. Die Ruf-Aufnahmen wurden dann den Elefanten wieder vorgespielt - sowohl Rufe, die an sie selbst gerichtet waren, als auch Rufe an andere Elefanten. Es zeigte sich: Die Elefanten reagierten tatsächlich auf Rufe, die an sie gerichtet waren. In den Rufen steckt also wohl wirklich so etwas wie ein Name.

Die Forschenden sagen, dass Elefanten damit etwas sehr Besonderes sind. Denn es gibt auch andere Tiere, die sich gegenseitig rufen. Aber nicht mit einem Namen, sondern damit, dass sie ihr Gegenüber imitieren, also seinen Ruf einfach nachmachen. Die Elefanten-Namen dürften dagegen etwas Abstraktes sein. Das bringt den Nachteil mit sich, dass die Forschenden keine Ahnung haben, wie sich Elefanten so nennen.

Fun Fact: Die Rufe mit dem Namen sind wohl so etwas wie ein Grollen. Also nix mit Törö.