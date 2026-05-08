Stadtvögel scheinen sich vor Frauen mehr zu fürchten als vor Männern.

Das zeigt eine neue Studie im Fachmagazin People and Nature. Forschende haben beobachtet, dass unter anderem Amseln, Krähen und Tauben messbar früher die Flucht ergreifen, wenn sich ihnen eine Frau nähert. Männer können den Vögeln im Schnitt rund einen Meter näher kommen.

Rund 2600 Begegnungen ausgewertet

Für die Untersuchung wurden fast 2.600 Begegnungen mit Stadtvögeln ausgewertet – unter anderem in Deutschland, Frankreich und Polen. Dabei haben die Forschenden darauf geachtet, dass Kleidung und Körpergröße der Testpersonen möglichst ähnlich waren.

Warum die Vögel unterschiedlich auf Frauen und Männer reagieren, ist unklar. Die Forschenden vermuten aber, dass zum Beispiel Unterschiede im Gang, in der Körpersprache und im Geruch eine Rolle spielen könnten.