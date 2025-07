Verhütungsmittel für Frauen gibt's viele - für Männer nur sehr wenige.

Mehrere Firmen arbeiten aber schon an neuen Mitteln, die für Männer gedacht sind. Eine hormonfreie Antibaby-Pille aus den USA wird gerade klinisch getestet. Sie heißt YCT-529 und hat jetzt die erste Sicherheitsprüfung am Menschen bestanden. Im Fachblatt Communications Nature wird darüber berichtet. In dem Artikel steht, dass es bei 16 Teilnehmern bei ersten Tests keine besonderen Nebenwirkungen gab.

Das Mittel unterbricht die Spermienproduktion, indem es ein Protein blockiert, das dafür gebraucht wird. Bei Tests mit Mäusen und Makaken-Affen hat die Pille in 99 Prozent der Fälle Schwangerschaften verhindert. Wenige Wochen nach dem Absetzen der Pille waren die Tiere wieder fruchtbar.

Aktuell läuft auch eine längere, größere Studie, in der die Sicherheit und Wirksamkeit der Pille bei Menschen getestet wird. Bis diese neue nicht-hormonelle Pille für den Mann zugelassen werden könnte, müssen alle klinischen Studien-Phasen erfolgreich abgeschlossen sein.