Eine Pille ohne Hormone und ohne Nebenwirkungen, und dann auch noch für Männer.

Daran arbeitet ein Forschungsteam der Cornell Uni in New York. Es beschreibt in der Fachzeitschrift Nature Communications, wie ein neues Verhütungsmittel für Männer funktionieren könnte. Bisher wurde es allerdings nur an Mäusen getestet.

Das Mittel machte die Mäuse-Spermien für zwei Stunden unbeweglich. Und die Samenzellen reiften für eine bestimmte Zeit auch nicht mehr. Dadurch wurden die Mäusemännchen vorübergehend unfruchtbar. Am nächsten Tag funktionierte die Fortpflanzung dann laut der Studie wieder ganz normal. Die Mäuse bekamen den Wirkstoff eine halbe Stunde vor dem Sex. Er hemmt bestimmte Enzyme (sAC) und dadurch werden Signale innerhalb der Zellen nicht mehr so gut übermittelt. Das Team untersuchte danach verschiedene Organe der Tiere und fand keine Nebenwirkungen. Ob diese Pille eines Tages an Menschen getestet wird, ist noch offen.

Seit Jahrzehnten wird nach Verhütungsmitteln für Männer gesucht. Bisher gibt es nur zwei Möglichkeiten: Kondome oder Sterilisation.