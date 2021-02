Viele Menschen halten diese Produkte oft für minderwertig und weniger gesund. Marketing-Fachleute haben in einer Studie untersucht, was man tun kann, um krumm gewachsenes Obst und Gemüse doch noch verkaufen zu können. Ihr Ergebnis: Schiefe Gurken und unregelmäßige Äpfel müssen auf Etiketten und Schildern gezielt als "hässlich" bezeichnet werden. Dann wüssten Kunden, dass die Früchte nur einen äußerlichen Makel haben und genauso lecker und gesund sind wie ihre hübscheren Artgenossen. Ihre Theorie haben die Forschenden unter anderem auf Wochen - und in Supermärkten getestet. Sie raten außerdem dazu, auf das "hässliche" Grünzeug nicht mehr als 20 Prozent Rabatt zu geben. Sonst würden die Kundinnen und Kunden wieder misstrauisch und denken: Was so billig ist, kann nicht gut sein.