Ein Forschungsteam aus Brasilien hat jetzt ein ganz einfaches Mittel gefunden, das uns entspannter machen kann: Musik hören. Die Forschenden haben fünf gesunde Frauen ausgewählt, die höchstens ein oder zweimal pro Woche Auto fuhren und nicht länger als sieben Jahre ihren Führerschein hatten - damit sie noch nicht zu sehr an Stress hinterm Steuer gewöhnt waren. Am ersten Tag sollten die Frauen während der morgendlichen Rush Hour eine drei Kilometer lange Strecke in einer mittelgroßen Stadt fahren. Dabei durften sie keine Musik hören. Am zweiten Tag legten sie die gleiche Strecke zur gleichen Zeit zurück - aber hörten dabei Instrumentalmusik übers Autoradio. Um den Stress zu erhöhen, mussten die Frauen ein fremdes Auto fahren.

Messungen der Herzfrequenz zeigten, dass die Musik die Frauen deutlich entspannter machte. Aus Sicht der Forschenden kann sich Musikhören damit in Stress-Situationen positiv auf unser Herz-Kreislauf-System auswirken.

Die Forschenden haben extra nur Frauen für den Versuch ausgewählt, um den Einfluss von Sexualhormonen auszuschließen.