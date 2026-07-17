Man hat es eilig und drückt im Auto aufs Gas.

Eigentlich könnte man sich das sparen. Denn Studien haben schon nachgewiesen, dass man trotzdem kaum schneller ans Ziel kommt, dafür aber mehr Sprit verbraucht.

Sich dagegen ans Tempolimit zu halten, könnte viel bringen. Das rechnet jetzt ein Forschungsteam im Fachmagazin Communications Sustainability für die USA vor. Es hat Daten von Millionen von Autofahrten ausgewertet und dann auf die gesamte Verbrenner-Fahrzeugflotte hochgerechnet. Ergebnis: Würden sich alle Fahrerinnen und Fahrer in den USA an das jeweilige Tempolimit halten, könnten sie pro Tag rund 25 Millionen Liter Sprit und 60.000 Tonnen CO2 einsparen. Und bei einer Durchschnittsfahrt von etwa 50 Kilometern würden sie nur gut eine Minute später ankommen.

Die Forschenden sagen, dass das Sparpotenzial in Wirklichkeit abweichen kann, weil sie zum Beispiel keine Staus oder kleineren Straßen miteinberechnet haben. Möglicherweise ist es noch größer als in der Modellrechnung.

