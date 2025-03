In vielen Großstädten gibt es mitten in der Stadt Autobahnen.

Die sollen dabei helfen, dass die Menschen schneller von A nach B kommen. Aber sie führen offenbar auch dazu, dass das Sozialleben in der Stadt komplizierter wird. Das zeigt eine Studie im Fachmagazin PNAS. Forschende aus Europa haben die Folgen von Autobahnen in den 50 größten Städten in den USA untersucht. Es zeigte sich: Längere Stadtautobahnen helfen zwar tatsächlich dabei, dass Leute zum Beispiel aus den Vororten in die Stadt kommen - und da auch ihre Freunde besuchen können. Aber innerhalb der Stadt selbst sind die Autobahnen Hindernisse. Sie verhindern, dass die Anwohnenden von einer Seite der Straße auf die andere kommen. Nachbarschaften werden so voneinander getrennt. Die Forschenden haben ausgerechnet, dass es die größte soziale Trennung in der Stadt Cleveland gibt - und dass die Menschen dort ohne die Stadt-Autobahnen mehr soziale Kontakte hätten.