In Städten kommt man nicht so recht vorwärts - zumindest mit dem Auto.

Daten eines Navi-Anbieters zeigen, dass sich in vielen deutschen Städten die Verkehrslage letztes Jahr etwas verschlechtert hat. Sprich: Die Geschwindigkeit im Tagesdurchschnitt wurde etwas langsamer. Am langsamsten geht es in Hamburg voran: Dort dauern zehn Kilometer im Schnitt 24 Minuten. Zum Vergleich: In Wuppertal ist man mehr als zehn Minuten schneller am Ziel.

Auch die innerstädtischen Staus wurden im Vergleich zum Vorjahr etwas länger. So brauchen Pendlerinnen und Pendler in Hamburg zur Hauptverkehrszeit für zehn Kilometer im Schnitt 55 Minuten länger als zu anderen Zeiten.

In Städten außerhalb Deutschlands ist der Verkehr noch zäher. Internationaler Spitzenreiter ist Dublin. Während der Rush Hour kann dort eine zehn Kilometer lange Fahrt auch schon mal eine Stunde und 17 Minuten dauern.