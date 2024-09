An der Ampel warten - und dabei ordentlich Abgase und andere Schadstoffe einatmen.

Das ist in Städten für alle Realität, die mit Fahrrad oder zu Fuß unterwegs sind. Eine Studie aus Großbritannien zeigt jetzt, dass VR-Brillen helfen könnten, das Problem zu verstehen.



Brille zeigt Ausbreitung



Das Team von der Uni Birmingham schlägt vor, dass Politiker und Stadtplanerinnen solche Brillen aufsetzen, um sich anzuschauen, wie sich die meist unsichtbaren Schadstoffe verteilen. Die Abgasströme wurden dafür an bestimmten Stellen in Birmingham am Computer sichtbar gemacht.



Über die Bilder aus der Brille könnte auch die Öffentlichkeit aufgeklärt werden, wo und wann sich die Abgaswolken und Partikel aus Reifen und Bremsen am meisten ausbreiten.

Miese Luft an Haltestellen, Zebrastreifen und Radwegen



Am größten ist die Belastung beim Bremsen, also auch an Bushaltestellen, Fußgängerüberwegen und Radwegen.



Die Forschenden schreiben im Fachmagazin Royal Society Open Science, dass so etwas bei der Neugestaltung von städtischen Räumen berücksichtigt werden sollte.