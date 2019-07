Bei einem Tier zu sagen, mit der Aktion will es das und das erreichen, ist immer schwierig.

Denn letztendlich wissen wir nicht genau, was in seinem Hirn vorgeht. Zwei australische Taucher, eine Meeresbiologin und ein Unterwasser-Fotograf, sind sich jetzt aber ziemlich sicher, dass ein verletzter Manta-Rochen sie um Hilfe gebeten hat. Der Knorpelfisch hatte mehrere Angelhaken unterm Auge stecken. Auf Filmaufnahmen ist zu sehen, wie sich das Weibchen mit einer Spannweite von etwa drei Metern dem Unterwasser-Fotografen nähert. Der Taucher sagte, dass das Weibchen immer näher gekommen sei, bis es sich schließlich entfaltet und ihm sein Auge gezeigt habe. Daraufhin entfernte er dem Tier die Angelhaken. Die Meeresbiologin ergänzte, dass sich der Rochen dabei nicht bewegt habe. Danach verschwindet das Tier wieder in den Weiten des Meeres vor Westaustralien.



Manta-Rochen gehören zu den intelligentesten Meerestieren. Sie können bis zu 50 Jahre alt werden und sind für Menschen harmlos.