Chemikerinnen haben Blut und Urin von fast 200 Kindern in den USA untersucht - unter anderem auf bestimmte Weichmacher. Wenn's zu Hause einen Vinylboden gab, hatten die Kinder 15 Mal so viel davon im Urin wie Kinder ohne Vinylboden. Konkret ging es um Benzylbutylphtalat. Der Stoff wird unter anderem mit Hautirritationen und Atemwegsstörungen in Verbindung gebracht.

Neben Vinylböden haben die Forschenden auch noch auf Sofas geachtet, in die brandhemmende Stoffe eingebaut sind. Auch diese Stoffe können möglicherweise Krankheiten fördern. Und auch diese Stoffe fanden die Forschenden im Körper der Kinder wieder.

Sie sagen: Die Stoffe kommen fast in jedem Haushalt vor. Wenn nicht im Boden oder im Sofa, dann in vielen Elektrogeräten. Trotzdem seien die Auswirkungen speziell auf Kinder bisher kaum untersucht.