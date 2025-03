Die heilende Kraft der Natur funktioniert offenbar auch, wenn man gar nicht in der Natur ist.

Forschende schreiben im Fachmagazin Nature Communications, dass auch Naturvideos körperliche Schmerzen lindern können. Für die Studie sahen sich Schmerzpatienten drei unterschiedliche Videos an, dabei wurden ihre Hirnaktivitäten gemessen. Eine der Szenen spielte in der freien Natur. Beim Betrachten der natürlichen Szene berichteten die Testpersonen nicht nur von weniger starken Schmerzen. Sie hatten auch in Gehirnregionen, die mit Schmerz verbunden sind, eine geringere Aktivität.

Die Forschenden vermuten, dass bei Schmerzen nicht nur ein Spaziergang im Park oder Wald helfen könnte, sondern auch ein virtuelles Naturerlebnis. Sie deuten die Studienergebnisse so, dass naturbasierte Therapien eine vielversprechende Ergänzung bei der Behandlung von Schmerzen sein können.

https://www.nature.com/articles/s41467-025-56870-2