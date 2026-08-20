Weltweit stecken sich jedes Jahr geschätzt mehrere hundert Millionen Menschen mit dem Dengue-Virus an.

Der Großteil der Infektionen verläuft eher mild, schwere Fälle können aber auch tödlich sein. Das Virus wird von Stechmücken übertragen. Forschende unter anderem von der Uni Freiburg berichten jetzt über einen neuen Weg, wie man die Ausbreitung vom Denguefieber über Monate bremsen kann: Mit einem speziellen Anstrich von Wasserbehältern.

Weniger Dengue-Fälle nach Anstrich

Das Team hat in der kolumbianischen Stadt Cúcuta die Wassertanks in mehreren Stadtgebieten mit dem Anstrich behandeln lassen. In der Beschichtung sind Wirkstoffe, die Dengue-Mücken töten, ihnen die Ei-Ablage schwerer machen, und die Entwicklung der Mücken-Larven verhindern. Der Anstrich hält soll ein Jahr halten - und kostet etwa zwei US-Dollar pro Tank. Und: Ein Jahr nach der Behandlung gab's in den Gebieten deutlich weniger Dengue-Fälle als in anderen Stadtregionen. Es wurden auch deutlich weniger Mücken-Larven und Puppen gefunden.

Gesundheitlich ist die Beschichtung für uns Menschen unbedenklich. Das Team sagt: Das Konzept kann weltweit gegen die Dengue-Ausbreitung eingesetzt werden.