Krach wie Straßenlärm scheint die Leistungsfähigkeit von Vögeln zu verringern.

Zu dem Ergebnis kommen zumindest US-Forschende in einem Fachjournal. Sie untersuchten in verschiedenen Experimenten die kognitive Leistung von Vögeln. Zum Beispiel stellten sie Zebrafinken mehrere Aufgaben, Futter zu suchen. Während eine Zebrafinken-Gruppe den Aufgaben ohne Hintergrundlärm nachging, hörte die andere Gruppe im Hintergrund Verkehrsgeräusche. Ergebnis: Die Finken, die dem Lärm ausgesetzt waren, lösten die Aufgaben langsamer. Sie brauchten teils doppelt so lange, um ihr Futter zu finden.

Laut dem Forschungsteam ist das die erste Studie, die den Einfluss von Verkehrslärm auf die kognitiven Fähigkeiten von Tieren untersucht. Dass sich Verkehrslärm auch auf die Paarungs- und Kommunikationsfähigkeiten von Tieren störend auswirkt, ist bereits seit längerem bekannt.