Viele Vögel werfen ihre Jungen aus dem Nest, lange bevor die bereit sind, ihr Leben alleine hinzukriegen.

Forschende wollten wissen, warum das so ist. Ihrer Studie zufolge gibt es dieses Verhalten bei 12 von 18 Vogelarten. Aber: Die Überlebenschance der einzelnen Jungen sinkt um 14 Prozent, wenn sie zu früh rausgeworfen wurden. Die Forschenden haben allerdings festgestellt, dass die Taktik der Vogel-Eltern trotzdem Sinn macht. Denn: Je länger die Küken im Nest bleiben, desto höher ist das Risiko, dass sie von Raubtieren gefressen werden. Indem die Eltern alle früh rauswerfen, erhöhen sie die Wahrscheinlichkeit, dass immerhin ein Junges aus der Gruppe überlebt. Die Eltern riskieren also das Leben einiger Jungtiere, um überhaupt Nachwuchs durchzubringen. Dieses Verhalten wird an die Jungen weiter vererbt und sie machen es später genauso mit ihren eigenen Jungen.