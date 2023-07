Vogelabwehrspitzen - das sind diese von Menschen angebrachte Metallspieße, die verhindern sollen, dass Vögel auf Gebäuden oder Brücken sitzen.

Forschende aus den Niederlanden haben aber Überraschendes entdeckt: Manche Elstern und Krähen sammeln die Spikes als Material, um daraus ihre Nester zu bauen. Als die Fachleute das erste Nest dieser Art in den Niederlanden gesehen haben, konnten sie ihren Augen kaum glauben. Ihre Recherche zeigte aber, dass es solche Metallspieß-Nester auch in weiteren niederländischen Städten, in Belgien und in Schottland gibt.

Offenbar gezielt abgerupft



Wie auch der britische Guardian berichtet, verwenden Krähen das Material als stabile Grundkonstruktion. Elstern haben aber wohl sogar den ursprünglichen Zweck der Vogelabwehrspitzen erkannt: Sie platzierten die Spieße oben auf dem Nest. Damit wollen sie wahrscheinlich andere Vögel oder Wiesel abhalten, die es auf die Eier abgesehen haben. Übrigens rupfen die Vögel die Metallspikes scheinbar gezielt von den Gebäudefassaden ab.

Weiterer Hinweis auf Intelligenz der Vögel



Die Forschenden sehen die Metallspike-Nester als weiteren Beleg, wie intelligent und kreativ sich Vögel an das Leben in menschengemachter Umgebung anpassen können. Den Forschenden zufolge wurden auch schon Nester mit anderem Metall-Material gefunden, zum Beispiel Stacheldraht, Kaninchendraht und sogar Kanülen von Spritzen. Auch Nester mit Kunststoff-Müll gibt es laut einer neuen Studie immer mehr. Fachleute warnen allerdings, dass sich Vögel darin verfangen oder den Abfall mit Futter verwechseln und oft daran sterben.