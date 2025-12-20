Ungefähr 11.000 Vogelarten sind bekannt - von fast allen gibt es auch ein Foto.

Nur rund 80 Arten sind bisher nicht abgelichtet worden. Zu denen gehörte auch der Biak-Honigfresser - bis jetzt. Ein Hobby-Ornithologe hat ein Bild von ihm gemacht - auf der gleichnamigen kleinen Insel vor Neuguinea im Pazifik.

Eine Initiative zum Aufspüren verschollener Vögel sagt, dass der Biak-Honigfresser vor fast hundert Jahren zum ersten Mal beschrieben wurde. Das Foto sei der offizielle Nachweis, dass er noch existiert.

Laut der Initiative wurde der Vogel zwar immer wieder gesichtet, aber niemand hat ihn wirklich beachtet. Das liegt auch daran, dass der Biak-Honigfresser versteckt in der Baumkrone lebt und mit seinem schlichten Federkleid kaum auffällt. Der Vogel ist auch eher still, denn er singt oder ruft kaum.