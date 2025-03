Welche Lieder eine Kohlmeise singt, das hängt auch von ihrem Alter ab und wo sie lebt.

Zu dem Schluss kommen Forschende der Uni Oxford. Für ihr Projekt haben sie in drei Jahren über 20.000 Stunden Kohlmeisen-Gesänge aufgenommen und ausgewertet. Je nachdem, wo im Wald sie waren, haben die Meisen unterschiedliche Melodien gesungen.

Innerhalb einer Altersgruppe haben die Vögel einen ähnlichen Musikgeschmack. Wobei die älteren Meisen auch alte Lieder bewahren - so ähnlich wie unsere Großeltern oft noch alte Volkslieder und Schlager kennen. Sterben die alten Meisen, dann kann es sein, dass ihre Lieder für die nachkommenden Generationen verloren gehen. Wo junge und alte Kohlmeisen zusammen leben, da haben die Forschenden die größte Gesangs-Vielfalt entdeckt.

Wichtig ist aber auch ein kultureller Austausch: Wenn einzelne Meisen neu in eine Gruppe kommen, passen sie ihren Gesang an. Zusätzlich bringen sie neue Melodien mit. So entstehen dann neue Musikstile.