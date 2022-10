Truthahn aus Großbritannien, Stopfleber aus Frankreich und die Weihnachtsgans aus Ungarn und Polen - nach Angaben des Bundesverbands Bäuerlicher Gänsehaltung werden diese Delikatessen zu den Festtagen am Ende des Jahres rar sein - und damit teuer.

Der Grund ist die Vogelgrippe. Laut EU-Gesundheitsbehörde ECDC handelt es sich zur Zeit um die schwerste jemals erfasste Vogelgrippe-Epidemie. Geografisch erstreckt sie sich von Spitzbergen in Norwegen bis Portugal im Südwesten und bis in die Ukraine im Osten.

In der Folge sind Millionen Gänse dieses Jahr an der Vogelgrippe verendet oder wurden vorsorglich getötet. Laut dem Gänsehaltungs-Verband müssen Käuferinnen und Käufer deswegen mit doppelt so hohen Preisen rechnen, wenn es sich um Weihnachtsgänse aus dem Ausland handelt. Hier kostet das Kilo voraussichtlich 9 Euro dieses Jahr statt 4,50 Euro im letzten Jahr. Und das Kilo von Gänsen aus Deutschland wird wohl rund 19 Euro kosten. In drei Wochen beginnt die Schlachtsaison für das Weihnachtsgeschäft.

Übrigens: Für Menschen ist die Vogelgrippe eher ungefährlich. Das Friedrich-Loeffler-Institut zählt zwei bekannte Fälle, bei denen Menschen infiziert sind: einen aus England und einen aus den USA. Beide aber ohne ernsthafte Erkrankung.