Seit Jahrzehnten gibt es immer wieder Vogelgrippe-Wellen: Die aktuelle ist aber besonders groß.

Und es hat Ausbrüche unter Säugetieren gegeben - auch hier in Europa. Die EU-Gesundheitsbehörde ECDC hat dazu eine Analyse vorgelegt und berichtet von Infektionen im letzten Sommer und Herbst in fast 30 Pelztierfarmen in Finnland. Die Fachleute stellen fest, dass sich das H5N1-Virus deutlich an Säugetiere angepasst hat. Sie befürchten, dass sich in Zukunft mehr Säugetiere und Menschen anstecken könnten.

In den USA ist jetzt ein dritter Fall von Vogelgrippe bei einem Menschen erfasst worden. Betroffen war ein Mitarbeiter eines Milchviehbetriebs: Er hat sich also wohl bei den Kühen angesteckt. Vogelgrippe kursiert seit Monaten unter Kühen in den USA. Versuche am Friedrich-Loeffler-Institut haben ergeben, dass auch die in Deutschland kursierende H5N1-Form Kühe infizieren kann.