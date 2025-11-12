Beim Citizen-Science-Projekt "Bird Singalong" waren rund 100 Vögel dabei: Europäische Stare und verschiedene Papageienarten, wie Wellensittiche, Loris und Graupapageien. Sie sollten verschiedene Piep-Sequenzen nachträllern, die R2-D2 in den Starwars Filmen von sich gegeben hat. Einstimmige Tonfolgen konnten alle Vögel nachmachen. Mehrstimmige Klänge haben allerdings nur Stare geschafft. Sie sind damit die besten R2D2-Imitatoren.

Der Aufbau des Stimmorgans

Die Forschenden der Uni Leiden meinen, dabei gehe es nicht um kognitive Fähigkeiten. Sondern um das Stimmorgan, das ist bei beiden Vogelgruppen unterschiedlich aufgebaut. Stare können die Muskeln links und rechts der Stimmbänder unabhängig voneinander steuern. Deshalb können sie zwei Töne gleichzeitig erzeugen. Bei Papageien klappt das - genau wie auch bei uns Menschen - nicht.

Bei den einstimmigen Tonfolgen haben Sperlingspapageien, Nymphensittiche und Wellensittiche am besten abgeschnitten. Diese kleinen Papageien scheinen größeren Arten wie den Graupapageien deutlich überlegen zu sein. Die Forschenden erklären sich das so: Graupapageien haben größere Gehirne als die anderen Papageienarten. Dadurch können sie insgesamt mehr verschiedene Töne nachahmen, ihr Repertoire ist breiter. Dafür sind sie beim Imitieren nicht so akkurat wie ihre kleineren Verwandten. Wellensittiche und Co beherrschen also weniger Geräusche. Die können sie dafür aber besonders gut.