Vokabeln lernen, ist nicht immer leicht. Manches merkt man sich sofort, anderes nie.

Eine Anglistin der Uni Wien sagt: Möglicherweise merken wir uns Wörter besser, die wir schön finden. Zusammen mit ihrem Team hat sie Kunstwörter kreiert – und zwar sowohl solche, von denen das Team annahm, dass sie als schön wahrgenommen werden, als neutral oder nicht schöne Wörter.

Hundert Testpersonen bekamen die Wörter zu hören und zu sehen und sollten sie sich merken. Später konnten sie sich am besten an die Wörter erinnern, die sie selbst als schön wahrgenommen hatten. Auch wenn das nicht unbedingt die Wörter waren, die die Forschenden als schön designt hatten.

Die Forscherin schreibt im Fachmagazin Plos One, dass es aber offenbar einen Zusammenhang gibt zwischen dem Klang und der Merkbarkeit. Auch wenn unklar ist, ob man sich Wörter besser merkt, die man schön findet - oder andersherum, man Wörter schön findet, weil man sie sich besser merken kann.