Woher wissen wir eigentlich, wann unsere Blase so voll ist, dass wir pinkeln gehen sollten?

Forschende in den USA, unter anderem vom US-Gesundheitsministerium, haben das genauer untersucht. In Studien an Mäusen und Menschen haben sie ein Gen (PIEZO2) identifiziert, dass beim Harndrang eine wichtige Rolle spielen könnte. Dieses Gen hilft wohl mindestens zwei verschiedenen Arten von Zellen im Körper dabei, zu fühlen, wann die Blase voll ist. Blasenzellen wissen dann, wann die Blase ausgedehnt ist und Nervenzellen werden angeregt, das ans Gehirn zu melden. Es gibt aber Menschen, bei denen ist das Gen, das eine Rolle spielt, verändert.

Die Forschenden hoffen, dass ihre Erkenntnisse solchen Menschen helfen, die ein Problem mit der Blase haben.