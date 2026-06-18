Vorfahren des Menschen in Südafrika haben möglicherweisen schon vor 1,8 Millionen Jahren Feuer genutzt - das wäre mehrere hunderttausend Jahre früher als bisher gedacht.

Ein Forschungsteam hat in einer Höhle am Rande der Kalahari-Wüste ein spezielles Brennmaterial entdeckt, nämlich Nahrungsreste von Eulen, sogenanntes Gewölle. Das ist das, was Eulen nach dem Fressen wieder hervorwürgen: winzige Knochen, Haare, Fell und anderes unverdauliches Material. Diese Reste wurden mit einem neuen Verfahren untersucht und dabei zeigte sich, dass sie etwa 1,1 bis 1,8 Millionen Jahre alt sind.

Die Forschenden gehen davon aus, dass die Frühmenschen Feuer, dass irgendwo zum Beispiel durch Blitzeinschlag entstanden war, in die Höhle getragen und es dort mit den leicht entzündlichen Gewöllen in Gang gehalten haben. Das haben sie wohl gemacht, um Licht und Wärme zu haben. Es gibt keine Hinweise darauf, dass die Menschen das Feuer zum Kochen oder Braten genutzt haben - und auch nicht, dass sie es schon selbst entzünden konnten.