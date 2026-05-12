Wie war es, als der Asteroid eingeschlagen ist, der vor 66 Millionen Jahren die Dinos ausgelöscht hat?

Ein Paläontologe und eine Planetenwissenschaftlerin haben das im Onlineportal The Conversation beschrieben. Eine Woche vorher schon hätte man den Asteroiden nachts am Himmel sehen können. Beim Einschlag gab es dann Hitze- und Schockwellen. Im Umkreis von 2.000 Kilometern war wohl alles direkt tot und verbrannt. Schon nach wenigen Sekunden war vom Asteroiden selbst fast nur noch heißer Dampf übrig. An der Einschlagsstelle vor der Küste Mexikos ist ein 180 Kilometer großer Krater entstanden.

Nach einer Stunde war auch am anderen Ende der Welt der Himmel von einer Staubwolke verdunkelt. Nach einem Tag kamen zerstörerische Tsunamis in Asien und Europa an. Auch dort brannte es und es regnete Säure. In den nächsten Tagen sank die Temperatur, weil die Staubwolke das Sonnenlicht abhielt. Pflanzen gingen ein. Auch zehn Jahre später noch war die Erde in einem dunklen Winterzustand. Leben gab es nur noch in den gefrorenen Ozeanen oder Höhlen.