Sophia und Noah sind die beliebtesten Vornamen für Neugeborene in Deutschland:

Das zeigt die jährliche Auswertung von Namens-Experte Knud Bielefeld und seinem Team. Die beiden Namen sind schon seit Jahren in den Top Ten. Bei den Mädchen auf Platz 2 und 3 folgen Emma und Emilia - bei den Jungs sind es Matteo und Elias. Ein Name wurde deutlich häufiger vergeben als in den letzten Jahren und gehört zum ersten Mal zu den Top Ten: Leo. Der Namensforscher vermutet, dass sich vielleicht einige Eltern vom neuen Papst inspirieren ließen. Und: Häufiger wurde 2025 auch der Name Ozzy vergeben - möglicherweise, weil Musiker Ozzy Osbourne dieses Jahr gestorben ist.

In den meisten Bundesländern ähneln sich die Top Ten - aber es gibt Unterschiede. In Bayern landet Felix bei den Jungs auf dem 1. Platz. In Mecklenburg-Vorpommern sieht das Ranking komplett anders aus als die bundesweite Liste. Da gewinnen Frieda und Emil. In Niedersachsen und Schleswig-Holstein tauchen auch oft friesische oder skandinavische Namen in den Rankings auf, wie Mats, Fiete oder Finn.

Für ihre Liste haben der Namens-Experte und sein Team Erstnamen-Daten aus mehr als 400 Städten ausgewertet, vor allem von Standesämtern. Das entspricht etwa 40 Prozent der in Deutschland geborenen Babys. Auch die Gesellschaft für Deutsche Sprache gibt eine Vornamen-Statistik heraus, immer etwas später als Bielefeld. Sie erfasst rund 90 Prozent der Standesamt-Daten.