Wenn kleine Kinder Tee- oder Kaffetrinken mit leeren Tassen spielen, dann brauchen sie dafür Vorstellungskraft.

Aber dieses So-tun-als-ob können vielleicht auch Menschenaffen, zumindest konnte es der berühmte Bonobo "Kanzi". Das Team hinter einer Science-Studie hat versucht, auch mit ihm Schein-Teetrinken zu spielen. In dem Versuch gab es statt Schein-Tee Schein-Saft. Die Versuchs-Leute taten so, als würden sie Saft in zwei Gläser gießen, und danach, als würden sie eins der Gläser ausleeren. Dann sollte der Bonobo auf das Glas zeigen, in dem noch Schein-Saft war. Das klappte in den meisten Fällen. Und Kanzi erkannte in einem weiteren Experiment auch den Unterschied zwischen echtem und Schein-Saft.

Auch aus Beobachtungen von anderen Menschenaffen gibt es Hinweise, dass die Tiere So-tun-als-ob-Spiele können. Das Studienteam hält es deshalb für denkbar, dass alle Menschenaffen so eine Vorstellungskraft haben.

