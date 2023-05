Weiße Menschen haben eher rassistische Grundeinstellungen als Menschen mit anderer Hautfarbe und Ethnie.

Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Harvard Universität, bei der mehr als 60.000 Leute mitgemacht haben. Mehr als 90 Prozent von ihnen sagten zwar, dass weiße und nicht-weiße Menschen gleich sind - also Mensch ist gleich Mensch, egal welche Ethnie und Hautfarbe. Aber bei weiteren Experimenten zeigte sich, dass weiße Menschen ihre eigene Gruppe trotzdem stärker als "menschlich" ansehen als andere Gruppen. In schnellen Assoziations-Tests kam raus, dass die Mehrheit der weißen Testpersonen asiatische und schwarze Menschen eher mit dem Begriff "Tier" verbindet als mit dem Begriff "Mensch". Bei den nicht-weißen Testpersonen war das nicht so, die sahen alle Ethnien als "Mensch".

Eine der Studien-Autorinnen sagt, dass das Studien-Ergebnis vermutlich für Viele unangenehm ist. Aber Erkenntnis und Selbstreflexion sei der erste Schritt, um die eigenen Vorurteile zu durchbrechen.

Die Uni Harvard hat auch eine Seite, auf der jeder oder jede die eigenen rassistischen und sexistischen Vorurteile testen kann.