Die Vulkane in der Eifel schlafen – das war die Theorie bis jetzt.

Mittlerweile gibt es aber Hinweise, dass es doch einen aktiven Hotspot unter der Eifel gibt. Darauf deutet auch eine neue Studie in einem Fachmagazin für Geophysik hin. Darin schreiben US-Forscher, dass sich der Untergrund der Eifel stärker hebt und dehnt als er sollte. Das könnte ein Anzeichen dafür sein, dass sich die Magma-Kammer unter der Eifel wieder füllt. Nirgendwo sonst in Nordwesteuropa haben die Forscher ähnliche Erdbewegungen beobachtet.

Das heißt aber nicht, dass es in nächster Zeit oder überhaupt noch einmal zu einem Vulkan-Ausbruch kommen muss. Der letzte Ausbruch am Laacher See liegt 12.000 Jahre zurück. Und der hatte sich laut den Forschern über mehrere tausend Jahre angebahnt.