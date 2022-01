Bis es nochmal einen großen Vulkanausbruch am Vesuv bei Neapel gibt, könnte es noch eine ganze Weile dauern.

Forschende aus der Schweiz und Italien haben Kristalle untersucht, die in der Lava früherer Vesuv-Ausbrüche waren. In den letzten 10.000 Jahren gab es vier große Ausbrüche - unter anderem der bekannte, bei dem vor knapp 2.000 Jahren Pompeji begraben wurde. Die Forschenden sagen: Mit einem großen Ausbruch ist vermutlich erst dann zu rechnen, wenn die oberste und größte von vielen Magma-Kammern in Vesuv mit Magma vollläuft, das aus der Tiefe stammt. Dieses Magma sei aber schon lange nicht mehr entdeckt worden.

Sie halten es daher für wahrscheinlich, dass der Vesuv gerade in einer Ruhephase ist und es einen sehr großen Ausbruch erst in ein paar hundert Jahren gibt.

Keine Entwarnung

Kleinere Ausbrüche könne es allerdings durchaus geben - und auch die können gefährlich sein. Und in der Region gibt es noch mehr Vulkan-Gefahr, nämlich durch die Phlegräischen Felder. Fachleute sagen: Dort könnte es bald einen Ausbruch geben.