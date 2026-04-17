Neandertaler-Babys waren wohl ziemlich groß - viel größer als Babys von modernen Menschen.

Ein Team aus Israel und Europa hat das Skelett eines Neandertaler-Babys genauer untersucht. Es lebte vor über 50.000 Jahren im heutigen Israel.

Knochen und Gehirn groß

Die Zahnanalyse ergab, dass das Kind gestorben ist, als es ungefähr ein halbes Jahr alt war. Aber: Die Knochen und das Gehirn waren viel größer - vergleichbar mit einem Baby, das schon über ein Jahr alt ist.

So etwas Ähnliches wurde auch schon bei anderen Überresten von Neandertaler-Kleinkindern festgestellt.

Heißt also: Babys von Neandertalern sind wohl schon direkt nach der Geburt sehr schnell gewachsen. Vielleicht, weil größere Körper weniger Wärme verlieren als kleinere und das in der Umgebung damals wichtig war.

Wann der Größenunterschied endet

Ab dem Alter von 7 Jahren hörte das schnelle Wachstum der Neandertaler auf. Da waren sie dann genauso groß wie die Kinder der modernen Menschen.

Für mehrere hunderttausend Jahre lebten Menschen und Neandertaler gleichzeitig, und sie hatten auch Kinder zusammen. Vor ungefähr 40.000 Jahren sind die Neandertaler aber dann ausgestorben.