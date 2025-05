Ihr macht die Waschmaschine auf und es müffelt.

Das könnte daran liegen, dass eure Maschine nicht ganz so heiß wäscht, wie ihr denkt. Ein Team der britischen Universität in Leicester hat das genauer untersucht. Dafür hat es Textilien mit einem Darmkeim beschmiert und dann mit verschiedenen Waschmitteln und -maschinen gewaschen. Es zeigte sich, dass in zwei von sechs Maschinen selbst bei eingestellten 60 Grad nicht alle Keime entfernt wurden.

Die Forschenden sagen, dass manche Maschinen nicht bis auf 60 Grad hoch heizen oder zu kurz bei diesen Temperaturen waschen. Außerdem fand das Team Bakterienstämme in Proben aus der Waschmittelkammer und unter dem Gummiring an der Tür. Den Forschenden zufolge hatten einige der entdeckten Bakterien sogar Resistenzen gegen Waschmittel entwickelt - das könnte so weit gehen, dass solche Bakterien auch eher Resistenzen gegen Antibiotika entwickeln.

Das Team rät dazu, die Maschine regelmäßig zu reinigen und je nach Wasserhärte mehr oder weniger Waschmittel zu verwenden.