Beim Autofahren ist das Sehen besonders wichtig - ungefähr 90 Prozent aller Informationen, die wir fürs Fahren benötigen, nehmen wir über die Augen auf.

Wer dabei gleichzeitig mit anderen eine Unterhaltung führt, sieht und reagiert langsamer.

Das ist das Ergebnis von Tests mit etwa 30 gesunden Erwachsen am Steuer, die mal zuhören, mal selbst erzählen sollten oder auch nichts tun außer Fahren. Nur beim Sprechen war die Reaktionszeit ihrer Blicke verlangsamt. Das reine Zuhören, zum Beispiel zu einem Hörbuch während einer Fahrt, machte keine Probleme.

Die Forschenden erklären das mit offensichtlich höherem Aufwand fürs Gehirn, wenn es selbst nach Wörtern suchen und Sätze formulieren muss.