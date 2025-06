Schönheit kann für gesellschaftlichen Erfolg ein Vorteil sein.

Aber gilt das überall gleich auf der Welt? Eine Studie der Uni Mannheim sagt: Nein! Die Forschenden haben mit Sprachmodellen in 68 Sprachen untersucht, wie Begriffe wie "schön" oder "hübsch" mit positiven Eigenschaften verknüpft sind.

Schönheit = Inkompetenz

In westeuropäischen Ländern, aber auch in Somalia tauchte Schönheit dabei oft in Verbindung mit Kompetenz oder Intelligenz auf. Es wurde auch mit Erfolg oder Leistungsfähigkeit gleichgesetzt. In Osteuropa oder Vietnam dagegen seltener. Dort wurde Schönheit sogar auch mit Inkompetenz und Misstrauen verbunden.

Warum das so ist, sagt die Studie nicht. Die Forschenden sagen aber, dass die unterschiedliche Wahrnehmung von Attraktivität ein unterschätzter Faktor in gesellschaftlichen Machtstrukturen ist, der die gesellschaftliche Chancenverteilung beeinflussen kann.