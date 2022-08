Wo brennt gerade ein Waldgebiet in Deutschland?

Das zeigt jetzt eine interaktive Karte - der Waldmonitor. Basierend auf Satellitendaten ist dort zu sehen, wo und seit wann es brennt und auch welche Baumarten dort stehen und in welchem Zustand das Waldgebiet ist. Dabei sind aktive Feuer der letzten sieben Tage durch Symbole dargestellt. Die Infos zu Waldbränden werden mehrmals täglich aktualisiert, so dass die Anzeige fast in Echtzeit sein soll.